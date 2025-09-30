Adresár spoločností
Waymo
  Platy
  Softvérový inžinier

  Všetky platy Softvérový inžinier

  Warsaw Metropolitan Area

Waymo Softvérový inžinier Platy v Warsaw Metropolitan Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Warsaw Metropolitan Area v Waymo sa pohybuje od PLN 80.1K za year pre L3 do PLN 97.1K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area dosahuje PLN 87K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Waymo. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
(Začiatočnícka úroveň)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Zobraziť 3 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
WMU

V spoločnosti Waymo podliehajú WMUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Zahrnuté pozície

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Systémový inžinier

Výskumný vedec

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Waymo in Warsaw Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 112,939. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Waymo pre pozíciu Softvérový inžinier in Warsaw Metropolitan Area je PLN 87,756.

Ďalšie zdroje