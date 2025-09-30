Softvérový inžinier odmeňovanie in Warsaw Metropolitan Area v Waymo sa pohybuje od PLN 80.1K za year pre L3 do PLN 97.1K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area dosahuje PLN 87K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Waymo. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Waymo podliehajú WMUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
WMUs are Waymo's version of RSUs
