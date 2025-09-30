Adresár spoločností
Waymo
Waymo Manažér programov Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Manažér programov kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Waymo dosahuje $194K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Waymo. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Celkom za rok
$194K
Úroveň
L4
Základný plat
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Bonus
$21.8K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
5 Roky
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
WMU

V spoločnosti Waymo podliehajú WMUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér programov v Waymo in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $332,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Waymo pre pozíciu Manažér programov in San Francisco Bay Area je $228,500.

