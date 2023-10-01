Adresár spoločností
Wadhwani AI
Wadhwani AI Platy

Platy Wadhwani AI sa pohybujú od $13,918 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Rizikový kapitalista na spodnej hranici až po $153,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Wadhwani AI. Posledná aktualizácia: 11/13/2025

Dátový vedec
Median $33.4K
Softvérový inžinier
$153K
Rizikový kapitalista
$13.9K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Wadhwani AI predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $153,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Wadhwani AI je $33,372.

