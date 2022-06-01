Adresár spoločností
Vulcan Cyber
Vulcan Cyber Platy

Platy Vulcan Cyber sa pohybujú od $129,052 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $174,125 pre Predajný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Vulcan Cyber. Posledná aktualizácia: 11/13/2025

Softvérový inžinier
Median $129K
Marketingové operácie
$148K
Predajný inžinier
$174K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Vulcan Cyber predstavuje Predajný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $174,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Vulcan Cyber je $147,900.

