Adresár spoločností
VTB
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

VTB Platy

Platy VTB sa pohybujú od $23,780 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $165,340 pre Informačný technológ (IT) na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov VTB. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $41.3K

Backend softvérový inžinier

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Dátový vedec
Median $32.8K
Architekt riešení
Median $83.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Produktový dizajnér
Median $44.9K
Projektový manažér
Median $40.3K
Obchodný analytik
Median $41.1K
Produktový manažér
Median $54K
Dátový analytik
$23.8K
Finančný analytik
$44.9K
Ľudské zdroje
$89.8K
Informačný technológ (IT)
$165K
Marketing
$52.7K
Predaj
$34.1K
Manažér technických programov
$128K
Rizikový kapitalista
$117K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v VTB predstavuje Informačný technológ (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $165,340. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v VTB je $44,919.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre VTB

Súvisiace spoločnosti

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje