Adresár spoločností
Volvo Car
Volvo Car Platy

Platy Volvo Car sa pohybujú od $4,814 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický pisateľ na spodnej hranici až po $201,000 pre Obchodné operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Volvo Car. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Softvérový inžinier
Median $66.3K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Produktový manažér
Median $71.1K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $96.3K

Dátový vedec
Median $64K
Účtovník
$24.1K
Obchodné operácie
$201K
Obchodný analytik
$82.6K
Dátový analytik
$58.7K
Hardvérový inžinier
$22.6K
Priemyselný dizajnér
$5.9K
Marketing
$52.6K
Strojný inžinier
$24.9K
Produktový dizajnér
$83K
Nábor zamestnancov
$90.2K
Architekt riešení
$69K
Technický pisateľ
$4.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Volvo Car predstavuje Obchodné operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Volvo Car je $65,187.

