Softvérový inžinier odmeňovanie in Pune Metropolitan Region v VMware sa pohybuje od ₹2.25M za year pre P1 do ₹8.4M za year pre Staff Engineer 1. Mediánový yearný kompenzačný balík in Pune Metropolitan Region dosahuje ₹4.82M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky VMware. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti VMware podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)
