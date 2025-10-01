Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Los Angeles Area v VMware sa pohybuje od $175K za year pre P2 do $480K za year pre Staff Engineer 2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area dosahuje $175K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky VMware. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti VMware podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)
