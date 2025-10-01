Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Dallas Area v VMware sa pohybuje od $163K za year pre P3 do $265K za year pre Staff Engineer 1. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Dallas Area dosahuje $213K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky VMware. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti VMware podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu