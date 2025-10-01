Adresár spoločností
VMware
  Platy
  Softvérový inžinier

  Všetky platy Softvérový inžinier

  Greater Bengaluru

VMware Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v VMware sa pohybuje od ₹2.39M za year pre P1 do ₹8.43M za year pre Senior Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹6.17M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky VMware. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
P1(Začiatočnícka úroveň)
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
P2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
P3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
P4
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
₹13.95M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti VMware podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Produkčný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Systémový inžinier

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje