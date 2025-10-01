Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v VMware sa pohybuje od ₹2.39M za year pre P1 do ₹8.43M za year pre Senior Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹6.17M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky VMware. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti VMware podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)
