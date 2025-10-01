Softvérový inžinier odmeňovanie in Atlanta Area v VMware sa pohybuje od $124K za year pre P1 do $312K za year pre Staff Engineer 2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Atlanta Area dosahuje $209K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky VMware. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti VMware podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)
