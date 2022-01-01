Adresár spoločností
Platy VK sa pohybujú od $16,887 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér obchodných operácií na spodnej hranici až po $201,000 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov VK. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS inžinier

Android inžinier

Mobilný softvérový inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Dátový vedec
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Produktový manažér
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Dátový analytik
Median $39K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $80.2K
Produktový dizajnér
Median $36.6K

UI dizajnér

Projektový manažér
Median $45.4K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Manažér obchodných operácií
$16.9K
Obchodný analytik
$18.2K
Obchodný rozvoj
$47.2K
Manažér dátovej vedy
$201K
Hardvérový inžinier
$101K
Ľudské zdroje
$31.8K
Informačný technológ (IT)
$47K
Právne
$32K
Nábor zamestnancov
$37.3K
Architekt riešení
$62.6K

Dátový architekt

Manažér technických programov
$70.2K
UX výskumník
$34.7K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti VK podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at VK is Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VK is $42,804.

