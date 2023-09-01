Adresár spoločností
Visit.org
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    Visit.org is a SaaS platform for employee-driven corporate social responsibility (CSR) that provides immersive, impactful travel experiences hosted by do-good organizations around the world.

    visit.org
    Webstránka
    2015
    Rok založenia
    150
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Ďalšie zdroje