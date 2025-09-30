Adresár spoločností
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Visible Alpha dosahuje ₹20.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Visible Alpha. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Visible Alpha
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Celkom za rok
₹20.7K
Úroveň
L4
Základný plat
₹18.8K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.9K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
0-1 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Visible Alpha?

₹160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Visible Alpha in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹35,767. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Visible Alpha pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹18,779.

Ďalšie zdroje