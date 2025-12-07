Adresár spoločností
Visai Labs
Visai Labs Marketing Platy

Priemerné Marketing celkové odmeňovanie in India v Visai Labs sa pohybuje od ₹346K do ₹502K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Visai Labs. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$4.5K - $5.2K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Visai Labs?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v Visai Labs in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹502,267. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Visai Labs pre pozíciu Marketing in India je ₹346,100.

