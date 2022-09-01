Adresár spoločností
Virginia Tech
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Virginia Tech Platy

Platy Virginia Tech sa pohybujú od $33,150 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Biomedicínsky inžinier na spodnej hranici až po $91,540 pre Materiálový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Virginia Tech. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Dátový vedec
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Hardvérový inžinier
Median $42K
Biomedicínsky inžinier
$33.2K
Chemický inžinier
$51K

Výskumný inžinier

Informačný technológ (IT)
$78K
Materiálový inžinier
$91.5K
Architekt riešení
$75.4K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Virginia Tech predstavuje Materiálový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $91,540. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Virginia Tech je $68,640.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Virginia Tech

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Stripe
  • Google
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje