Virgin Hyperloop
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Virgin Hyperloop dosahuje $195K za year. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Mediánový balík
company icon
Virgin Hyperloop
Software Engineer
Los Angeles, CA
Celkom za rok
$195K
Úroveň
L5
Základný plat
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Virgin Hyperloop?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Softvérový inžinier bij Virgin Hyperloop in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $220,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Virgin Hyperloop voor de Softvérový inžinier functie in United States is $153,985.

