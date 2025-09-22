Adresár spoločností
Vinted
Vinted Dátový vedec Platy

Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

€72.1K - €87.1K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

€141K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Vinted podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Vinted in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €91,863. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Vinted pre pozíciu Dátový vedec in Germany je €67,313.

