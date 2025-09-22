Adresár spoločností
Vinted
Vinted Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Germany v Vinted sa pohybuje od €51.9K do €74.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Vinted. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

€59.5K - €69.7K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

€141K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Vinted podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Vinted in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €74,117. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Vinted pre pozíciu Dátový analytik in Germany je €51,946.

