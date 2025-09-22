Adresár spoločností
Vinted
  Platy
  Obchodný rozvoj

  Všetky platy Obchodný rozvoj

Vinted Obchodný rozvoj Platy

Priemerné Obchodný rozvoj celkové odmeňovanie in Lithuania v Vinted sa pohybuje od €52.8K do €76.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Vinted. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Bežný rozsah
Možný rozsah
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Vinted podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v Vinted in Lithuania predstavuje ročnú celkovú odmenu €76,675. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Vinted pre pozíciu Obchodný rozvoj in Lithuania je €52,835.

