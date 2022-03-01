Adresár spoločností
Vinted
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Vinted Platy

Platy Vinted sa pohybujú od $33,163 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $127,917 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Vinted. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend softvérový inžinier

Nábor zamestnancov
Median $33.2K
Obchodný rozvoj
$73.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Dátový analytik
$73.1K
Dátový vedec
$90K
Ľudské zdroje
$58.6K
Právne
$110K
Marketingové operácie
$49.7K
Produktový dizajnér
$70.1K
Produktový manažér
$99.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$128K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Vinted podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Vinted predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $127,917. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Vinted je $73,173.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Vinted

Súvisiace spoločnosti

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje