Adresár spoločností
Vinsum Axpress
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti Vinsum Axpress, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    Vinsum Axpress India Pvt. Ltd. is a leading logistics and transportation company that provides comprehensive supply chain solutions, emphasizing timely delivery and ensuring zero in-transit damages.

    http://www.vinsumaxpress.com
    Webstránka
    2002
    Rok založenia
    300
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Získajte overené platy do vašej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

    Odporúčané pozície

      Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Vinsum Axpress

    Súvisiace spoločnosti

    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Pinterest
    • Coinbase
    • Uber
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje