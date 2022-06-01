Adresár spoločností
VillageMD
VillageMD Platy

Platy VillageMD sa pohybujú od $77,385 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $179,100 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov VillageMD. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $150K
Obchodný analytik
$106K
Ľudské zdroje
$77.4K

Marketingové operácie
$94.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$179K
Manažér technických programov
$168K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v VillageMD predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $179,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v VillageMD je $127,763.

