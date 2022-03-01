Adresár spoločností
VideoAmp
VideoAmp Platy

Platy VideoAmp sa pohybujú od $135,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $293,460 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov VideoAmp. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $176K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Predaj
Median $135K
Produktový manažér
Median $175K

Dátový vedec
$169K
Manažér softvérového inžinierstva
$293K
