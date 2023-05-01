Adresár spoločností
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Platy

Platy Vicarious Surgical sa pohybujú od $91,017 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Strojný inžinier na spodnej hranici až po $147,735 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Vicarious Surgical. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Hardvérový inžinier
$130K
Strojný inžinier
$91K
Produktový manažér
$126K

Softvérový inžinier
$148K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Vicarious Surgical predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $147,735. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Vicarious Surgical je $127,635.

