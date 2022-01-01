ViacomCBS Platy

Platy ViacomCBS sa pohybujú od $61,762 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér obchodných operácií na spodnej hranici až po $413,055 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ViacomCBS. Posledná aktualizácia: 8/29/2025
V spoločnosti ViacomCBS podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.33% ročne)
33.33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.33% ročne)
33.33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.33% ročne)
