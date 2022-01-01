Adresár spoločností
ViacomCBS
ViacomCBS Platy

Platy ViacomCBS sa pohybujú od $61,762 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér obchodných operácií na spodnej hranici až po $413,055 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ViacomCBS. Posledná aktualizácia: 8/29/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Produktový manažér
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $307K

Obchodný analytik
Median $134K
Dátový analytik
Median $121K
Dátový vedec
Median $209K
Produktový dizajnér
Median $160K
Architekt riešení
Median $213K

Dátový architekt

Marketing
Median $118K
Manažér programov
Median $150K
Projektový manažér
Median $105K
Finančný analytik
Median $110K
Účtovník
$79.7K
Manažér obchodných operácií
$61.8K
Obchodný rozvoj
$328K
Copywriter
$92.5K
Ľudské zdroje
$413K
Právne
$131K
Manažérsky konzultant
$134K
Marketingové operácie
$99.5K
Manažér produktového dizajnu
$209K
Nábor zamestnancov
Median $100K
Predaj
$221K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$133K
Manažér technických programov
$101K
Harmonogram Vestingu

33.33%

ROK 1

33.33%

ROK 2

33.33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ViacomCBS podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.33% ročne)

  • 33.33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.33% ročne)

  • 33.33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.33% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ViacomCBS predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $413,055. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ViacomCBS je $134,200.

