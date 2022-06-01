Adresár Spoločností
Vero
Vero Platy

Platový rozsah Vero sa pohybuje od $91,295 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketing na spodnom konci do $110,605 pre Manažér obchodných operácií na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Vero. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Manažér obchodných operácií
$111K
Marketing
$91.3K
Manažér produktového dizajnu
$105K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Vero je Manažér obchodných operácií at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $110,605. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Vero je $105,344.

Ďalšie zdroje