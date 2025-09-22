Adresár spoločností
Verkada
Verkada Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United States v Verkada sa pohybuje od $446K do $609K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verkada. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$478K - $578K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$446K$478K$578K$609K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Harmonogram Vestingu

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (3.33% mesačne)

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.50% mesačne)



Často kladené otázky

