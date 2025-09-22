Adresár spoločností
Verkada
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Verkada Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Verkada sa pohybuje od $195K za year pre L2 do $452K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $235K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verkada. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L2
(Začiatočnícka úroveň)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Zobraziť 2 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (3.33% mesačne)

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.50% mesačne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Verkada in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $452,107. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Verkada pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $235,000.

