Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Verkada sa pohybuje od $195K za year pre L2 do $452K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $235K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verkada. Posledná aktualizácia: 9/22/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
10%
ROK 1
20%
ROK 2
30%
ROK 3
40%
ROK 4
V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)
30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)
40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (3.33% mesačne)
15%
ROK 1
25%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)
30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.50% mesačne)