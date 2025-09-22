Priemerné Strojný inžinier celkové odmeňovanie in United States v Verkada sa pohybuje od $123K do $176K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verkada. Posledná aktualizácia: 9/22/2025
Priemerná celková odmena
10%
ROK 1
20%
ROK 2
30%
ROK 3
40%
ROK 4
V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)
30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)
40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (3.33% mesačne)
15%
ROK 1
25%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)
30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.50% mesačne)