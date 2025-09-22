Adresár spoločností
Verkada
Verkada Marketing Platy

Mediánový Marketing kompenzačný balík in United States v Verkada dosahuje $175K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verkada. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Mediánový balík
company icon
Verkada
Marketing
San Francisco Bay Area
Celkom za rok
$175K
Úroveň
hidden
Základný plat
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Verkada?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (3.33% mesačne)

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Verkada podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.50% mesačne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.50% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketing v Verkada in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $180,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Verkada pre pozíciu Marketing in United States je $175,000.

