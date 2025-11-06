Adresár spoločností
Verizon Manažér softvérového inžinierstva Platy v Greater Hyderabad Area

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verizon. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (34.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Verizon in Greater Hyderabad Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,132,651. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Verizon pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Greater Hyderabad Area je ₹4,404,723.

