Verizon Softvérový inžinier Platy v Northern Virginia Washington DC

Softvérový inžinier odmeňovanie in Northern Virginia Washington DC v Verizon sa pohybuje od $95.2K za year pre MTS 1 do $213K za year pre PMTS. Mediánový yearný kompenzačný balík in Northern Virginia Washington DC dosahuje $95K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verizon. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
(Začiatočnícka úroveň)
$95.2K
$92.5K
$2.7K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 4 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (34.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Verizon in Northern Virginia Washington DC predstavuje ročnú celkovú odmenu $212,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Verizon pre pozíciu Softvérový inžinier in Northern Virginia Washington DC je $109,000.

