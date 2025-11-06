Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Hyderabad Area v Verizon sa pohybuje od ₹1.02M za year pre MTS 1 do ₹4.89M za year pre PMTS. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Hyderabad Area dosahuje ₹1.46M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verizon. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (34.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu