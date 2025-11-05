Softvérový inžinier odmeňovanie in Chennai Metropolitan Area v Verizon sa pohybuje od ₹794K za year pre MTS 1 do ₹3.24M za year pre MTS 4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Chennai Metropolitan Area dosahuje ₹2.96M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verizon. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.3K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.81M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.24M
₹2.71M
₹357K
₹174K
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (34.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
