Produktový dizajnér odmeňovanie in New York City Area v Verizon sa pohybuje od $108K za year pre MTS 1 do $183K za year pre MTS 4. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $163K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Verizon. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
$108K
$108K
$0
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$183K
$151K
$8K
$23.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (34.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Verizon podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
