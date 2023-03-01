Adresár spoločností
Veriff
Veriff Platy

Platy Veriff sa pohybujú od $24,788 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $115,575 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Veriff. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $70.8K
Manažér dátovej vedy
$94.8K
Dátový vedec
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ľudské zdroje
$94.3K
Produktový manažér
$114K
Projektový manažér
$24.8K
Predaj
$116K
Manažér softvérového inžinierstva
$80.3K
El puesto con mayor salario reportado en Veriff es Predaj at the Common Range Average level con una compensación total anual de $115,575. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Veriff es $94,528.

