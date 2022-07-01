Adresár spoločností
VergeSense
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

VergeSense Platy

Platy VergeSense sa pohybujú od $113,706 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $276,375 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov VergeSense. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hardvérový inžinier
$276K
Produktový dizajnér
$184K
Produktový manažér
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Projektový manažér
$114K
Softvérový inžinier
$167K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v VergeSense predstavuje Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $276,375. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v VergeSense je $184,075.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre VergeSense

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • Snap
  • PayPal
  • Airbnb
  • Google
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje