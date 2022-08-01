Adresár spoločností
Veranex
Veranex Platy

Platy Veranex sa pohybujú od $83,580 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Hardvérový inžinier na spodnej hranici až po $180,900 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Veranex. Posledná aktualizácia: 10/16/2025

Hardvérový inžinier
$83.6K
Strojný inžinier
$115K
Softvérový inžinier
$181K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Veranex predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $180,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Veranex je $115,260.

