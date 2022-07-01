Adresár spoločností
Verana Health
Verana Health Platy

Platy Verana Health sa pohybujú od $161,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $192,500 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Verana Health. Posledná aktualizácia: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softvérový inžinier
Median $193K
Dátový vedec
Median $161K
Produktový manažér
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Verana Health predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $192,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Verana Health je $176,880.

