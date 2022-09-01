Adresár Spoločností
VelocityEHS
VelocityEHS Platy

Platový rozsah VelocityEHS sa pohybuje od $109,545 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný inžinier na spodnom konci do $175,875 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov VelocityEHS. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $112K
Obchodný inžinier
$110K
Architekt riešení
$176K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v VelocityEHS je Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $175,875. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v VelocityEHS je $112,396.

