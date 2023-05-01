Adresár spoločností
VAST Data
VAST Data Platy

Platy VAST Data sa pohybujú od $124,443 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $741,411 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov VAST Data. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $124K
Zákaznícky servis
$150K
Manažér softvérového inžinierstva
$741K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti VAST Data podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

VAST Data薪资最高的职位是Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level，年度总薪酬为$741,411。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
VAST Data的年度总薪酬中位数为$149,763。

