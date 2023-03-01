Adresár spoločností
Vasion
Vasion Platy

Platy Vasion sa pohybujú od $52,260 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $125,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Vasion. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $125K
Informačný technológ (IT)
$52.3K
Predaj
$89.6K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Vasion predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $125,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Vasion je $89,550.

