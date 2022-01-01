Adresár spoločností
Varonis
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Varonis Platy

Platy Varonis sa pohybujú od $64,675 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnej hranici až po $203,732 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Varonis. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $204K
Predaj
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Informačný technológ (IT)
$84.6K
Marketing
$134K
Produktový manažér
$204K
Nábor zamestnancov
$66.5K
Predajný inžinier
$131K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$64.7K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Varonis predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $203,732. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Varonis je $125,409.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Varonis

Súvisiace spoločnosti

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Acxiom
  • Altium
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje