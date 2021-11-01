Adresár spoločností
Varicent Platy

Platy Varicent sa pohybujú od $8,654 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $141,924 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Varicent. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $86.2K

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Manažér softvérového inžinierstva
Median $142K
Produktový manažér
Median $94.3K

Obchodný analytik
$73.9K
Dátový analytik
$8.7K
Dátový vedec
$114K
Marketing
$84.4K
Produktový dizajnér
$101K
Predaj
$92.4K
Technický manažér účtu
$92K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Varicent predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $141,924. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Varicent je $92,181.

