Valera Health
Valera Health Programový manažér Platy

Priemerné Programový manažér celkové odmeňovanie in United States v Valera Health sa pohybuje od $64.8K do $94.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Valera Health. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$74.4K - $84.8K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Valera Health?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v Valera Health in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $94,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Valera Health pre pozíciu Programový manažér in United States je $64,800.

