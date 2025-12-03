Adresár spoločností
Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United States v USPTO sa pohybuje od $144K do $197K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky USPTO. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$156K - $185K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$144K$156K$185K$197K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v USPTO?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v USPTO in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $197,468. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v USPTO pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $144,237.

Ďalšie zdroje

