Priemerné Obchodné operácie celkové odmeňovanie v USPS sa pohybuje od $87.2K do $122K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky USPS. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$94.5K - $114K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$87.2K$94.5K$114K$122K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodné operácie v USPS predstavuje ročnú celkovú odmenu $121,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v USPS pre pozíciu Obchodné operácie je $87,150.

