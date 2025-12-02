Adresár spoločností
USI Insurance Services
Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v USI Insurance Services sa pohybuje od $123K do $173K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky USI Insurance Services. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$133K - $155K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$123K$133K$155K$173K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v USI Insurance Services?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v USI Insurance Services in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $172,550. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v USI Insurance Services pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $123,250.

Ďalšie zdroje

