Ushur
Ushur Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in India v Ushur sa pohybuje od ₹2.66M do ₹3.72M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ushur. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$32.8K - $38.2K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$30.3K$32.8K$38.2K$42.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Ushur?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Ushur in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,719,022. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ushur pre pozíciu Recruiter in India je ₹2,656,444.

